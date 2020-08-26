В Абхазии задумались о налаживании отношений с Грузией

У Абхазии нет проблем с грузинским народом, но есть проблема с грузинской властью, рассказал вице-президент «Международного Фонда Апсны» Максим Гвинджия во время брифинга в Медиагруппе «Патриот». Ведь правительство Грузии отказывается признавать независимость Абхазской республики.

«Если говорить об официальной части, в рамках Женевских дискуссий с Грузией ведется диалог. Но и параллельно поддерживаются отношения на уровне простых граждан. Это народная дипломатия. Много наших граждан ездит туда на лечение. У нас нет проблем с грузинским народом, есть проблема с политикой грузинской. Она считает, что мы никто. Не имеем суверенитета. Вот в этом плане нам надо убеждать их в обратном», — сказал он.

Решить проблему признания республики возможно, считает Гвинджия, но для этого необходим народный лидер, который сделает первый шаг.

«Главной проблемой в политике является преобладание популизма. Тут нужен лидер либо в Абхазии, либо в Грузии, который сделает шаг навстречу. Он, конечно, должен обладать очень серьезной народной поддержкой. Это будет очень трудный процесс», — говорит спикер.

Максим Гвинджия уверен, что власти Абхазии и Грузии должны наладить отношения ради своих народов.

Мы должны найти пути своего существования. Ведь мы не можем поменять наше географическое положение, так же, как и Грузия. У нас так дано Богом – с одной стороны Россия, с другой – Грузия, и мы должны находить пути, чтобы мирно сосуществовать и развивать экономику. Да и от человеческих связей тоже нельзя отказываться.

Ранее Максим Гвинджия объяснил, почему Абхазия не может развиваться без помощи России.