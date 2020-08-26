Работавший над вакциной от COVID-19 российский НИИ попал под санкции США

Пять российских научно-исследовательских институтов включены в обновленные санкционные списки, которые составляет Министерство торговли США.

Среди них есть и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Министерства обороны России в Сергиевом Посаде, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19.

Также речь идет о 33-м ЦНИИИ Минобороны, 48-м ЦНИИ в Кирове, 48-м ЦНИИ в Екатеринбурге и Государственном НИИ органической химии и технологии. Все они подозреваются "в работе над химическим и биологическим оружием". Ограничительные меры включают запрет на выдачу лицензий, позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения.

Российская вакцина, созданная в Центре имени Гамалеи, стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". В США заявляют, что ее эффективность вызывает вопросы и пытаются дискредитировать любыми способами.