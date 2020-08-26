Киселев отреагировал на дурные заявления и "сверхглупость" Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко уничтожил собственный авторитет и оказался никому не нужен. Об этом сообщил известный телеведущий Дмитрий Киселев.

Бабченко на своей странице в Facebook написал, что готов заехать на территорию столицы России на американских танках Abrams под предводительством бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

По словам Киселева, журналист пытается привлечь к себе внимание и хоть как-то заработать, публикуя различные дурные заявления и демонстрируя "сверхглупость". Сообщения Бабченко не имеют ничего общего с танками Abrams так же, как и с реальностью.

Телеведущий подчеркнул, что журналист и экс-представитель СНБО Украины являются маргиналами, которые пытаются привлечь внимание. На таких людей не стоит обращать внимания, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым.