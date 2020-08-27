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13:34   27 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Лабахуа рассчитал стоимость одного дня отпуска в Абхазии для семьи

Лабахуа рассчитал стоимость одного дня отпуска в Абхазии для семьи

Каждый день на отдыхе в Абхазии будет обходиться семье из трех человек в 3500-4000 рублей. Об этом заявил президент фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа в ходе пресс-конференции на тему «Станут ли Абхазия и Южная Осетия частью России?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 26 августа.

«Все зависит от запросов и пожеланий. Чтобы не отказывать себе ни в чем, посещать экскурсии каждый день, отдыхать, питаться в ресторанах, думаю, этих денег будет достаточно на один день», — сказал участник онлайн-эфира.

Из-за пандемии коронавируса Абхазия настороженно отнеслась к началу нового туристического сезона. Как отмечает Лабахуа, власть опасалась, что республика может попросту не справиться, если начнется массовая заболеваемость. Вместе с тем, 1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы. Теперь россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане последней — в Россию.

«Мы увидели, что Краснодарский край смог справиться с ростом числа заболевших. Сейчас открыта граница исключительно для граждан РФ. Для них не требуется ни виз, ни паспортов. Они могут приезжать по своим внутренним российским государственным документам», — рассказывает спикер.

Только за первую неделю границу с Абхазией пересекли более ста тысяч туристов. Это событие стало настоящим «глотком свежего воздуха», говорит Лабахуа, поскольку большая часть населения республики так или иначе занята в курортной сфере.

Подобный наплыв гостей не мог не отразиться на эпидемиологической ситуации в стране. Так, замглавы Минздрава республики Алхас Конджария заявил о том, что еще до открытия границы была зафиксирована вспышка коронавируса среди местного населения. Однако, по словам Виталия Лабахуа, Абхазии удалось стабилизировать заболеваемость.

Названа стоимость одного дня для семьи в Абхазии

«Действительно, после открытия границ был выявлен целый ряд случаев заражения. Некоторые гости завезли эту напасть. Но республика справилась. Россия, в свою очередь, оказала помощь, в том числе и по медицинской линии. Приехала целая группа врачей из Ставрополья, которая сейчас оказывает помощь местным врачам. Ситуация стабильна и благоприятна. Все под контролем. Более стабильна, чем в соседнем Краснодарском крае», — делится гость пресс-конференции.

В дискуссии не обошли стороной и памятную дату — 26 августа Абхазия отмечает день международного признания суверенитета и независимости. Как напомнил президент Фонда содействия развитию республики, именно Россия первой признала суверенитет Абхазии. Размышляя о дальнейшей судьбе страны, спикер заметил, что до сих пор эта тема остается спорной.

«Вопрос о том, будет Абхазия строить свое независимое государство или войдет в состав России — достаточно болезненный. На протяжении своего существования Абхазия два раза входила в состав РФ: в 1810 и 1992 году. И каждый раз заканчивалось страшной войной с Грузией. Есть опасения, что новое вхождение в состав России может тоже закончиться некорректно», — полагает Лабахуа.

Виталий Лабахуа заключил, что Россия для Абхазии остается больше, чем просто соседним государством.

«Абхазия 200 лет назад вошла в состав русского мира и не собирается из него выходить», — подытожил эксперт.

25 августа стали известны средние цены, по которым будет доступен отдых на курортах Абхазии во время коронавирусной инфекции. В среднем, недельный тур на двоих в начале сентября, включая авиаперелет и трехразовое питание, будет стоить 50 тысяч рублей. Минимальная стоимость поездки на семь ночей без учета питания и перелета обойдется в 22-28 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на портале Ассоциации туроператоров России.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#россия #отпуск #абхазия #коронавирус

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