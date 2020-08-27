Лабахуа рассчитал стоимость одного дня отпуска в Абхазии для семьи

Каждый день на отдыхе в Абхазии будет обходиться семье из трех человек в 3500-4000 рублей. Об этом заявил президент фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа в ходе пресс-конференции на тему «Станут ли Абхазия и Южная Осетия частью России?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 26 августа.

«Все зависит от запросов и пожеланий. Чтобы не отказывать себе ни в чем, посещать экскурсии каждый день, отдыхать, питаться в ресторанах, думаю, этих денег будет достаточно на один день», — сказал участник онлайн-эфира.

Из-за пандемии коронавируса Абхазия настороженно отнеслась к началу нового туристического сезона. Как отмечает Лабахуа, власть опасалась, что республика может попросту не справиться, если начнется массовая заболеваемость. Вместе с тем, 1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы. Теперь россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане последней — в Россию.

«Мы увидели, что Краснодарский край смог справиться с ростом числа заболевших. Сейчас открыта граница исключительно для граждан РФ. Для них не требуется ни виз, ни паспортов. Они могут приезжать по своим внутренним российским государственным документам», — рассказывает спикер.

Только за первую неделю границу с Абхазией пересекли более ста тысяч туристов. Это событие стало настоящим «глотком свежего воздуха», говорит Лабахуа, поскольку большая часть населения республики так или иначе занята в курортной сфере.

Подобный наплыв гостей не мог не отразиться на эпидемиологической ситуации в стране. Так, замглавы Минздрава республики Алхас Конджария заявил о том, что еще до открытия границы была зафиксирована вспышка коронавируса среди местного населения. Однако, по словам Виталия Лабахуа, Абхазии удалось стабилизировать заболеваемость.

«Действительно, после открытия границ был выявлен целый ряд случаев заражения. Некоторые гости завезли эту напасть. Но республика справилась. Россия, в свою очередь, оказала помощь, в том числе и по медицинской линии. Приехала целая группа врачей из Ставрополья, которая сейчас оказывает помощь местным врачам. Ситуация стабильна и благоприятна. Все под контролем. Более стабильна, чем в соседнем Краснодарском крае», — делится гость пресс-конференции.

В дискуссии не обошли стороной и памятную дату — 26 августа Абхазия отмечает день международного признания суверенитета и независимости. Как напомнил президент Фонда содействия развитию республики, именно Россия первой признала суверенитет Абхазии. Размышляя о дальнейшей судьбе страны, спикер заметил, что до сих пор эта тема остается спорной.

«Вопрос о том, будет Абхазия строить свое независимое государство или войдет в состав России — достаточно болезненный. На протяжении своего существования Абхазия два раза входила в состав РФ: в 1810 и 1992 году. И каждый раз заканчивалось страшной войной с Грузией. Есть опасения, что новое вхождение в состав России может тоже закончиться некорректно», — полагает Лабахуа.

Виталий Лабахуа заключил, что Россия для Абхазии остается больше, чем просто соседним государством.

«Абхазия 200 лет назад вошла в состав русского мира и не собирается из него выходить», — подытожил эксперт.

25 августа стали известны средние цены, по которым будет доступен отдых на курортах Абхазии во время коронавирусной инфекции. В среднем, недельный тур на двоих в начале сентября, включая авиаперелет и трехразовое питание, будет стоить 50 тысяч рублей. Минимальная стоимость поездки на семь ночей без учета питания и перелета обойдется в 22-28 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на портале Ассоциации туроператоров России.