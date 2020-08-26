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18:01   26 Августа 2020
Происшествия

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Керчи

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Керчи

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Керчи на девятом этаже. Вследствие случившегося разгорелся пожар.

Один человек пострадал из-за взрыва бытового газа, который произошел в одном из десятиэтажных жилых домов в Керчи. Источник в экстренных службах сообщил, что в результате ЧП огонь разбушевался на двух этажах. По имеющимся данным, в результате взрыва обрушения конструкции не произошло.

На место незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты по повышенному номеру сложности. Два звена газодымозащитной службы приступили к тушению пожара. Эвакуированы пять человек. Погибших, по данным, нет.

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Автор: Илья Романович
#взрыв #бытовой газ #керч

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