Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Керчи

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Керчи на девятом этаже. Вследствие случившегося разгорелся пожар.

Один человек пострадал из-за взрыва бытового газа, который произошел в одном из десятиэтажных жилых домов в Керчи. Источник в экстренных службах сообщил, что в результате ЧП огонь разбушевался на двух этажах. По имеющимся данным, в результате взрыва обрушения конструкции не произошло.

На место незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты по повышенному номеру сложности. Два звена газодымозащитной службы приступили к тушению пожара. Эвакуированы пять человек. Погибших, по данным, нет.