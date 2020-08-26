Баранец оценил призыв Бабченко к походу на Москву

Журналист и военный корреспондент Аркадий Бабченко предложил экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову возглавить наступление на Москву на американских боевых танках «Абрамс».

«Кажется, я нашел себе командира дивизии "Абрамсов". Заждалась, поди уж, Москва? Ну, жди, жди. Будем», — написал Бабченко под фотографией Турчинова с «Марша защитников» в Киеве.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии Царьграду отметил, что подобные заявления заставляют усомниться в адекватности журналиста.

«У меня создается впечатление, что пребывание Аркадия Бабченко на Украине повлияло на дальнейшее углубление его умственной неполноценности. Он явно заразился военно-политическим маразмом, которым больны некоторые украинские политики и генералы», — высказался Баранец.

По его словам, украинская сторона неоднократно призывала ввести танки на Красную площадь или силой «вернуть» крымский полуостров.

«Вы знаете, все это, действительно, создает впечатление, что с нами говорят не разумные уравновешенные люди, а клиенты какого-нибудь киевского дурдома, извините меня за это выражение», — добавил Баранец.

Военный обозреватель напомнил о спектакле, который разыграл Аркадий Бабченко, когда инсценировал в 2018 году собственное «убийство» в Киеве. Почти сутки мужчину считали мертвым, однако Бабченко пришел на брифинг Служба безопасности Украины и заявил, что поучаствовал в спецоперации с целью раскрытия плана российских спецслужб, которые якобы готовили покушение.

«Аркадий Бабченко — это один из тех "продуктов", который валяется на киевской политической помойке и время от времени воняет. Но воняет с таким расчетом, чтобы его гнусный запах уловили в Москве. Но вы знаете, это не тот "продукт", на который мы должны обращать внимание», — завершил Баранец.

Месяц назад Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко. Несколько лет назад Бабченко обещал «обязательно вернуться в Москву», но только на американском танке «Абрамс».