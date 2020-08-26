Глава движения "Сорок сороков": "Шугалей-2" окажет давление на ПНС Ливии

Грядущий фильм "Шугалей-2" может помочь освободить россиян из ливийской тюрьмы, ведь это еще один способ давления на ПНС Ливии. Такое мнение высказал лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

Кино обладает возможностью влиять на окружающую реальность, и России стоит воспользоваться таким инструментом, уверен Кормухин. На людей, которые держат россиян в плену, влияют власти Турции, цитирует его слова издание Nation News. У Анкары есть все возможности повлиять на ливийцев, чтобы те если не освободили, то как минимум улучшили условия пребывания россиян, считает лидер движения.

Он отметил, что несмотря на репутацию, ливийцы все так же являются людьми, на которых действуют ровно те же рычаги давления, что и на любых других.

"Несмотря на якобы отмороженность лидеров этих группировок, они имеют контакты с сильными мира сего, у них есть счета в банках, поэтому оказать на них влияние можно. Для этого существуют такие способы, как новостная повестка или художественные фильмы", — отметил Кормухин.

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в плену в ливийской тюрьме "Митига". Они были арестованы боевиками несмотря на то, что имели все необходимые бумаги для работы в Триполи. О судьбе россиян рассказывает оцененный критиками фильм "Шугалей". Осенью 2020 года выйдет "Шугалей-2" об актуальных событиях.