Затулин: Абхазия не стремиться войти в состав РФ из-за опасений своих элит

Все шаги России после признания Абхазии и Южной Осетии были направлены на то, чтобы вселить уверенность республикам в мирную жизнь. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Признание республик стало возможным, как ответ на агрессию со стороны Грузии и [экс-президента страны Михаила] Саакашвили. Прежде всего населению Абхазии и Южной Осетии было важно быть уверенными в завтрашнем дне. Военная тревога определяла многое в жизни республик, тормозила их развитие. Мы подписали целый ряд договоров, о военном союзе, о нахождении наших воинских контингентов на территории стран. Это самое важное, что было достигнуто», — рассказал парламентарий.

Затулин напомнил, что между Россией и республиками заключен ряд договоренностей о помощи, выплатах пенсионерам и инвалидам и других социальных гарантиях.

«Это гарантии в отношении граждан России. А в Абхазии и Южной Осетии практически все уже с гражданством РФ. Госдума ратифицировала ряд документов о здравоохранении, снабжении лекарствами», — продолжил гость эфира

Дальнейшие взаимодействие будет определяться желанием государств и возможностями России, сказал Затулин. По его словам, Южная Осетия стремиться к воссоединению с Северной Осетии в составе России. Абхазия же не хочет входить в состав нашей страны, потому что ее правящие круги боятся потерять контроль над своей территорией:

«Абхазская политическая и экономическая элита стремится добиться независимого благополучного состояния. Вместе с этим в союзе с Россией и с опорой на нее, но независимого», — рассказал Затулин.

Экономические возможности Абхазии не так велики, а политическая элита, выражая точку зрения народа, не торопится идти на ряд экономических мер по привлечению инвесторов. Затулин напомнил, что в республике до сих пор не решены вопросы о земле и недвижимости.

«Это "родовая травма" абхазской государственности. Абхазское общество щепетильно к тому, что касается возможности держать под контролем свою территориию. Абхазия много десятилетий в составе СССР была частью Грузии. Это породило и те противоречия между Грузией и Абхазией, которые и до войны 1992–1993 гг. приводили к конфликтам и в составе Советского Союза. Абхазы бояться, что если пойдут по пути инвестиции, то однажды проснутся в стране, а им ничего не принадлежит .И сколько не объясняй им, что ни санатории, ни пляжи, ни красоты Абхазии никто из этого региона не вывезет, эта боязнь у них в подсознании», — пояснил депутат.

По мнению Затулина, все эти факторы сдерживают двустороннее сотрудничество и развитие экономики Абхазии. Сейчас страна развивается из скромной прибыли, которая достается ей в период курортного и мандаринового сезонов. Все это приводит к внутренней нестабильности, приводящей к приводящей к конфликтам и частой смене главы и правительства республики, заключил депутат.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в 2008 году. В августе Россия ввела свои силы на территориию республики и вытеснила грузинские войска. С 14 по 16 августа 2008 года президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.