Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:26   26 Августа 2020
Экономика

Агентство Moody's оценило ситуацию с падением ВВП в странах G20

Агентство Moody's оценило ситуацию с падением ВВП в странах G20

Прогноз международного рейтингового агентства Moody's по падению ВВП стран G20 на 4,6% остался без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

В соответствии с прогнозом ВВП стран "Большой двадцатки" восстановится в 2021 году на 5,3%. Российская экономика, по мнению агентства, снизится на 5,5% в 2020 году с последующим ростом на 2,2% в 2021 году.

Экономики стран G20 уже начали восстановление, отмечают аналитики Moody's. Также растет потребление товаров в государствах с развитой экономикой. Но помешать окончательному восстановлению может вторая волна коронавируса.

Совокупный показатель ВВП экономически развитых стран сократится на 6,5% в 2020 году. В государствах с формирующимся рынком общий уровень экономики упадет на 1,4%, отметили аналитики агентства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#g20 #ввп #прогноз #Moody’s

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...