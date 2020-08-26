В «Патриоте» обсудили отношение Южной Осетии к коронавирусу, России и Грузии

На сегодняшний день в Республике Южная Осетия нет ни одного зараженного вирусом COVID-19, а в соблюдении карантинных мер в регионе нет необходимости. Об этом на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал депутат парламента республики Южной Осетии Давид Санакоев.

«Сейчас у нас ни одного больного нет. Фактически у нас закрыты границы с Российской Федерацией, разрешен проезд только по специальным пропускам. Но основная часть населения все равно уже находится в Южной Осетии. Можно сказать, что у нас карантина как такового нет, его целесообразность сводится на нет. Так что единственный вопрос, который ставят люди перед руководством, это открытие дороги, чтобы люди могли выезжать в Россию», – заявил парламентарий.

С момента признания независимости (в августе 2008 года) жители Южной Осетии больше склоняются к тому, чтобы прежде всего укрепить республику в социальном и экономическом плане. Только потом можно будет задуматься о дальнейшем пути независимой территории, считает Санакоев. Большую помощь в развитии государства оказывает Россия, обратил внимание спикер.

«С этой стороны, множество жителей Южной Осетии считают, что необходимо входить в состав РФ. Такое мнение есть у людей. Какая позиция превалирует, мне сказать сложно. Но на сегодняшний день все наши отношения с Российской Федерацией выстраиваются таким образом, что и Москва видит в нас партнеров по международным отношениям. Именно не как часть государства, а как партнера, с которым выстраиваются добрососедские, дружеские отношения», — добавил депутат.

Доказательством этому могут служить многочисленные соглашения между Россией и Южной Осетией, в том числе и договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В то же время республика не может похвастаться добропорядочными отношениями с Грузией, отметил Санакоев:

«На сегодняшний день у нас единственный официальный формат – это женевские дискуссии. Там мы представлены в разных качествах. На этой площадке мы можем ставить актуальные для Южной Осетии вопросы, там же мы пытаемся добить гарантий безопасности или хотя бы подготовки к ним со стороны Грузии. Сейчас мы видим, как страны НАТО и другие западные партнеры Грузии помогают им готовиться к обороне и наступательным действиям с точки зрения военной стратегии».

Депутат парламента республики заверил, что сегодня Южная Осетия не видит готовности со стороны Грузии гарантировать ей безопасность. По словам Санакоева, со стороны Тбилиси постоянно слышатся заявления о военных учениях, страна часто «бряцает оружием».

«Поэтому единственным гарантом безопасности сейчас для Южной Осетии является Российская Федерация. Народ республики будет всегда благодарен России за помощь: и через несколько лет, и через сто лет. Мы всегда будем помнить протянутую руку помощи», — заключил спикер.

В 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. В августе Россия ввела свои силы на территорию республики и вытеснила грузинские войска. С 14 по 16 августа 2008 года президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.