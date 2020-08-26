Путин впервые прокомментировал ситуацию вокруг БСК

Башкирская содовая компания является частным предприятием, чьи деньги находятся в офшорах, что является печальной историей. Так президент России Владимир Путин впервые дал комментарий по поводу БСК.

Он отметил вывод денег из региона, в инвестиции Башкирии от БСК ничего не направляется. В этой ситуации следует разобраться Правительству Российской Федерации, отметил Путин. Также президент РФ поручил прокуратуре инициировать проверку законности снижения государственной доли в Башкирской содовой компании (БСК).

Глава государства подчеркнул, что происходящее сейчас является бесконтрольным выкачиванием денежных средств, и это печальная история.