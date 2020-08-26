Абхазия просит у России облегчить прохождение границы

Абхазия не может развиваться без помощи России. Об этом заявил вице-президент «Международного Фонда Апсны» Максим Гвинджия во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

«У нас много социальный проблем, в том числе эмбарго, мы не можем справиться без поддержки России. Но мы тоже много можем дать ей. Мы не изменили наше отношение, не стали уходить в сторону Запада. Хотя на нас давили. Мы можем сделать рывок, прорыв. Но нам нужна помощь РФ в осуществлении реформ», — сказал он.

По его словам, Россия и Абхазия – братские страны, и они всегда должны оказывать друг другу поддержку и взаимопомощь.

«Нас связывает с Россией много соглашений и договоров. Мы называем Россию стратегическим партнером. Я предпочитаю говорить - это «братская страна». Там живут люди, с которыми мы разделяем одни политические и исторические ценности. Тут нельзя говорить, что мы просто интегрированы, мы действительно очень похожи», — объяснил спикер.

Однако, несмотря на дружественные взаимоотношения двух стран, граждане Абхазии часто сталкиваются с проблемами на российских границах, говорит Максим Гвинджия. По его мнению, Россия должна быть более гостеприимна для страны-соседки.

«Граница между Россией и Абхазией должна быть немного помягче, как с Белоруссией. Даже на границах Балтики, страны которой являются врагами России, и то пропускают проще, чем на границах с нашим братским государством. Само время прохождения, проверки, очереди. Хотелось бы облегчить, чтобы людям было проще», — считает он.

С трудностями на границе сталкиваются и рядовые граждане, и высокопоставленные политики.

«Политики тоже часто становятся жертвами непонимания со стороны рядового пограничника. Эту проблему нужно решать. Уже не раз представители России и Абхазии встречались на границах, пытались облегчить режим, уменьшить очереди и время сократить. Пока не особо получилось», - говорит Гвинджия.

Проблема обостряется в туристический сезон. И если в этом году из-за коронавируса поток приезжих значительно сократился, то следующим летом такие сложности на границе могут негативно сказаться, в первую очередь, для россиян.