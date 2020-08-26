17:15 26 Августа 2020Политика
Путин объяснил, как избежать новой вспышки коронавируса при открытии границ
Чтобы избежать новой вспышки распространения коронавируса границы страны для других государств стоит открывать аккуратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
При этом, по словам российского президента, в настоящее время иностранные лидеры отмечают положительный тренд в борьбе российского руководства с коронавирусом.
На совещании с членами Правительства РФ в среду глава государства отметил, что обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, которое ранее решено бы приостановить из-за пандемии.