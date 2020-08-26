Самонкин: фильм "Шугалей-2" покажет всю мерзость режима ПНС Ливии

Фильм "Шугалей-2", ставший второй частью истории о плененных в Ливии российских социологах, донесет до зрителя весь ужас, который сейчас творится в Ливии. Об этом заявил президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин.

В беседе с iReactor эксперт подчеркнул, что создателям удалось сделать насыщенную картину. Кроме того, уверен Самонкин, они смогли продемонстрировать зрителю всю мерзость режима главы ПНС Файеза Сарраджа. Ведь у триполитанского правительства личные корыстные цели стоят выше интересов государства, добавил собеседник издания.

"Безусловно, это прямой посыл в адрес ПНС Ливии, соратники которого больше года удерживают российских социологов без каких-либо причин", — отметил политолог.

По мнению Самонкина, второй фильм должен еще больше закрутить главный сюжет. Кроме того, надеется эксперт, лента поможет освободить попавших в плен россиян.

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан содержатся в ливийской тюрьме "Митига" с весны прошлого года. Официальных обвинений им до сих пор не предъявлено.