Депутат Федоров: Навального использовали в качестве жертвы

Российского блогера Алексея Навального, которого недавно перевезли из омской больницы, где он находился в токсикореанимации, в германскую клинику Шарите, использовали в качестве жертвы, и теперь им будут пользоваться как политическим козырем по полной программе.

Об этом в среду, выступая на пресс-конференции, которая прошла в Медиагруппе «Патриот», заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

По мнению парламентария, родственники Алексея Навального и политики, принявшие решение о его перевозке на лечение в клинику Шарите, где ранее была выявлена медсестра-убийца, совершили ошибку.

Он напомнил, что эта клиника известна высокой степенью политизации, там в свое время проходил лечение Экс-президент Украины Виктор Ющенко, которого якобы отравили. И о результатах его лечения нет информации дот сих пор.

«Это политическая клиника, она не лечит людей», — подчеркнул Федоров.

Также депутат прокомментировал ситуацию с давлением на российских врачей из омской больницы, от которых требовали немедленной постановки диагноза и результатов лечения блогера, в то время, как на врачей немецкой клиники такого давления нет. По мнению Федорова, те, кто говорят и пишут подобные вещи, исходят из того, что Россия «неразвитая страна», и статус наших врачей ниже чем у их немецких коллег, поэтому в их адрес позволительны подобные оскорбительные высказывания.

Со словами Евгения Федорова о том, что перевозка Навального на лечение в Берлин было ошибкой, согласился и другой участник пресс-конференции – сопредседатель Российского общества политологов Станислав Еремеев. По мнению политолога, тот факт, что человека, впавшего в кому по неизвестной причине, так экстренно перевезли на лечение в другую страну выглядит очень странно, и это была «ошибка семьи», так как всем известно, что российская критическая медицина является одной из лучших в мире.

Напомним, накануне Евгений Федоров в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал предположение, что к «отравлению» Навального могли приложить руку из окружения блогера, которые сделали это по заданию США. Именно поэтому, по его словам, блогера так быстро переправили в иностранную клинику, врачи которой немедленно заявили, что он был «отравлен».

Также Федоров, высказал мнение, что таким образом Штаты завершили проект «Алексей Навальный» и теперь будут выдвигать на освободившееся место нового человека.