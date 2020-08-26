Созданная в России СХД на процессорах «Эльбрус» стала «отечественной»

Системы хранения данных BITBLAZE Sirius 8000 на базе процессора «Эльбрус» от омской компании «Промобит» включили в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при министерстве промышленности и торговли. Таким образом, СХД на процессоре «Эльбрус» признали «отечественными».

«Корпусы, электронные печатные платы, материнские платы, кабельная продукция, программное обеспечение — все это разработано специалистами компании и произведено в России», — отметили в «Промобите».

Для компании признание продукции «отечественной» означает возможность поставлять системы хранения данных на «Эльбрусе» как для муниципальных, так и государственных нужд. Ведь в РФ с конца 2019 года ради безопасности информационной инфраструктуры страны действует двухлетний запрет на госзакупки иностранных СХД.

Запрет распространили и на поставку систем. Арендовать и купить СХД в лизинг также нельзя, как и заменить отечественное оборудование на иностранное в ходе исполнения ранее заключенного контракта.

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромтога РФ Василй Шпак уже подписал заключение о подтверждении производства серии СХД BITBLAZE Sirius 8000 на базе процессора «Эльбрус» со сроком действия в год. Всего в реестр включили три модели данной серии, которые отличаются отличающиеся друг от друга набором жестких дисков.

Глава «Промобита» Максим Копосов отметил, что СХД скоро включат в прайс-лист компании. Однако сейчас цена неизвестна. Вообще, серию СХД Bitblaze Sirius 8000 разработал «Промобит» в рамках проекта, который поддержал Минпромторг по результатам тематического конкурса на возмещение российским организациям части затрат на создание научно-технического задела. Конкурс провели в 2016 году, а договор о предоставлении компании субсидии подписали до конца 2019.

Согласно документу, установили предельный размер субсидии в 189,6 млн руб. при общей стоимости проекта в 379,8 млн руб. Поскольку условия конкурса предполагали, что объем бюджетных денег не превысит 50% общих затрат.

Системы хранения данных BITBLAZE Sirius 8000 на базе процессора «Эльбрус» назвали в «Промобите» горизонтально-масштабируемой отказоустойчивой системой хранения данных с файловым и блочным доступом, распределенным на несколько узлов.