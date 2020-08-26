Омские врачи боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи Омска в открытом письме отметили, что больше 40 часов боролись за жизнь блогера Алексея Навального.

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало открытое письмо медиков горбольницы №1 на своей странице в "ВК". В нем отмечается, что через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи уже была в аэропорту.

"Через 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 г. Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь", — пишут медики.

Блогера Алексея Навального несколько дней назад из Омска перевезли в немецкую клинику Charite. Мужчина почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. В итоге самолет приземлился, и Навального госпитализировали. В связи с тем, что блогер сейчас проходит лечение, суд решил приостановить его дело о клевете на ветерана.