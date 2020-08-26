Вторичный иммунитет к коронавирусу изучат в центре Гамалеи

Изучением вторичного иммунитета к коронавирусной инфекции собрались заняться специалисты центра имени Гамалеи. Об этом сообщил глава учреждения Александр Гинцбург.

Снижение уровня антител не может свидетельствовать о незащищенности организма. Сначала следует изучить так называемый иммунный ответ, отметил Гинцбург. Вакцина против COVID-19 способна вырабатывать клетки памяти и формировать защитную реакцию. Клетки памяти способствуют выработке антител при попадании инфекции, объяснил специалист.

Новая инфекция требует масштабных исследований. Гинцбург напомнил, что весной он сделал прививку от коронавируса и через год собирается сдать анализы на антитела. Супруга ученого уже сделала тест, результаты которого показали тот же титр антител. Перед вакцинацией никакие анализы сдавать не нужно, передает телеканал "360".