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16:42   26 Августа 2020
Общество

Вторичный иммунитет к коронавирусу изучат в центре Гамалеи

Вторичный иммунитет к коронавирусу изучат в центре Гамалеи

Изучением вторичного иммунитета к коронавирусной инфекции собрались заняться специалисты центра имени Гамалеи. Об этом сообщил глава учреждения Александр Гинцбург.

Снижение уровня антител не может свидетельствовать о незащищенности организма. Сначала следует изучить так называемый иммунный ответ, отметил Гинцбург. Вакцина против COVID-19 способна вырабатывать клетки памяти и формировать защитную реакцию. Клетки памяти способствуют выработке антител при попадании инфекции, объяснил специалист.

Новая инфекция требует масштабных исследований. Гинцбург напомнил, что весной он сделал прививку от коронавируса и через год собирается сдать анализы на антитела. Супруга ученого уже сделала тест, результаты которого показали тот же титр антител. Перед вакцинацией никакие анализы сдавать не нужно, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#иммунитет #коронавирус #гинцбург

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