Спешный вывоз Навального из России в ФРГ сравнили с эвакуацией спецагента

Вывоз Алексея Навального в берлинскую клинику "Шарите" вызвал бурю обсуждений, вызвал вопросы, подозрения и даже некие аналогии. Так, к примеру, сенатор Совфеда Андрей Климов сравнил действия покровителей блогера с эвакуацией спецагента.

Зарубежные "гуманисты" активно обсуждают историю с "отравлением" Алексея Навального. Его отправка из России на лечение в Германию стала для них поводом к антироссийской риторике. Активность же по отношению к персоне Навального можно назвать даже подозрительной, считает сенатор Совета Федерации Андрей Климов. Он высказался в интервью изданию "Слово и Дело".

"Будь я на месте Навального, если бы мне поплохело во время перелета, неужели бы за мной стали немедленно присылать самолет из Германии в российскую провинцию?" — спрашивает Климов. — "Нет. А за ним почему? Почему такая заинтересованность? Идет как будто операция по эвакуации спецагента".

Ранее подобное мнение высказали аналитики ФБА "Экономика Сегодня". По их мнению, бегство "отравленного" блогера в ФРГ — ни что иное как хорошо спланированная спецоперация.