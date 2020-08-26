Еремеев назвал перевозку Навального на лечение в Германию «ошибка семьи»

Весь мир знает, что критическая медицина в России находится на очень высоком уровне, поэтому история с перевозкой блогера Алексея Навального в германскую клинику Шарите выглядит очень странно.

Такое мнение в ходе прошедшей 26 августа в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пресс-конференции высказал сопредседатель Российского общества политологов, профессор Станислав Еремеев.

По его словам, отправка Навального на лечение в Германию это ошибка семьи блогера. Но противники России, конечно используют этот факт для своей выгоды.

«Пожелаем, чтобы Навальный не стал жертвой этих всех игр вокруг. Его безопасность важна», — подчеркнул политолог.

Также Еремеев прокомментировал отмену запланированной в берлинской клинике Шарите пресс-конференции, на которой планировалось обсудить состояние здоровья Навального.

«Не стоит удивляться. Вакханалия вокруг нашей страны всегда была. Мы не один месяц видим влияние вокруг, — заявил по этому поводу участник дискуссии. — Пресс-конференция была отменена не случайно, есть профессиональная этика».

При этом профессор подчеркнул, что несмотря на раздающиеся в адрес нашей страны обвинения, нет ни одного доказательства, что Навального отравили в России. Однако, эту ситуацию будут использовать для ведения психологической войны.

Напомним, в начале августа блогеру Алексею Навальному неожиданно стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске, после чего впавшего в кому Навального доставили в токсикореанимацию местной больницы. Спустя несколько дней Навального спецрейсом перевезли на лечение в столицу Германии в клинику Шарите. Однако и там медики затруднились с постановкой диагноза, заявив лишь, что блогер был отравлен. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава германского МИД Хайко Маас призвали Россию расследовать отравление блогера и наказать виновных.