Зал Третьяковской галереи оказался по щиколотку в воде

Здание Третьяковской галереи, которое находится на Крымскому Валу, затопило. Инцидент произошел из-за проливного дождя в Москве.

Пользователи Сети делятся фотографиями и видеокадрами из музея. Судя по ним, у здания протекла крыша, на полу в помещениях образовались лужи.

Сотрудники галереи вывели посетителей, а сейчас заняты спасением экспонатов. Всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты, чтобы они могли прийти в другой день, отмечает пресс-служба Третьяковки, пишет РИА Новости.

Подтопления происходят в разных районах столицы. Так, затоплены подходы к метро "Бульвар Дмитрия Донского", площадь Гагарина, Большая Татарская и Пятницкая улицы.