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16:34   26 Августа 2020
Происшествия

Зал Третьяковской галереи оказался по щиколотку в воде

Зал Третьяковской галереи оказался по щиколотку в воде

Здание Третьяковской галереи, которое находится на Крымскому Валу,  затопило.  Инцидент произошел из-за проливного дождя в Москве.

Пользователи Сети делятся фотографиями и видеокадрами из музея. Судя по ним, у здания протекла крыша, на полу в помещениях образовались лужи.

Сотрудники галереи вывели посетителей, а сейчас заняты спасением экспонатов. Всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты, чтобы они могли прийти в другой день, отмечает пресс-служба Третьяковки, пишет РИА Новости.

Подтопления происходят в разных районах столицы. Так, затоплены подходы к метро "Бульвар Дмитрия Донского", площадь Гагарина, Большая Татарская и Пятницкая улицы.

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Автор: Кристина Мокроусова
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