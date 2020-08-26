Экономический форум в Давосе перенесен из-за коронавируса

Ежегодно проводимый в Давосе Всемирный экономический форум перенесен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Организаторы мероприятия приняли решение отказаться от встречи в январе 2021 года.

Традиционно форум в Давосе проводится в январе, такой порядок был установлен с момента организации мероприятия в 1971 году. Ежегодно швейцарский город посещали государственные делегации, видные представители бизнеса и мыслители. Однако из-за пандемии коронавируса очередная встреча пройдет летом, сообщает РИА Новости.

Эксперты МЭФ признали, что зимой им не удастся обеспечить надлежащий уровень безопасности для гостей форума. Обновленные даты будут опубликованы неправительственной организацией позднее.