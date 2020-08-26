Евросоюз навязывает России затратную «зеленую сделку»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что углеродный налог Евросоюза сильно ударит по базовым отраслям российской экономики. Экс-премьер назвал пошлину «скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом».

«Этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам. <…> Для российской экономики, с чем собственно и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьезные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика», — заявил Медведев.

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин согласился с мнением зампреда российского Совбеза. Одержимый идеей альтернативных источников энергии Запад готов ввести новую пошлину, которая коснется не только России, но и других стран, нацеленных на экспорт.

«Для того, чтобы сделать альтернативные источники энергии более конкурентоспособными, ЕС и хочет ввести углеродный налог. Естественно, по отношению к традиционным российским товарам экспорта, эта меры является протекционистской, она направлена против России и других стран. Но я сомневаюсь, что они делают это специально, чтобы сделать нам плохо. Просто они хотят помочь мировой экологии, но по примеру Калифорнии можно увидеть, как эта история может сыграть и против человека», — рассказал Марголин.

Речь идет о веерных отключениях энергии в американском штате Калифорния. Из-за сильной жары и лесных пожаров миллионы калифорнийцев сталкиваются с перебоями в электроснабжении. С нагрузками не справляются электростанции, которые работают на возобновляемых источниках энергии, а не на угле и газе. Американский штат является одним из мировых лидеров перехода на «чистую энергию». Сейчас 36% предприятий Калифорнии работают за счет ветряных мельниц или солнечных батарей.

По задумке борцов за чистоту экологии, такой способ «питания» электростанций поможет снизить вредоносные выбросы в атмосферу, но на деле экологичное оборудование не справляется с нагрузками при любых ухудшающихся погодных условиях. В домах жителей Калифорнии отключают электричество, а тарифы на электроэнергию составляют 19 центов за киловатт-час (больше 14 рублей – прим. ред.). Для сравнения, россияне платят в среднем три рубля за киловатт-час.

Эксперты журнала The Wall Street Journal с иронией называют новую реальность демократического штата «зеленой нормальностью»:

«Государственные регулирующие органы предупреждают о новых отключениях в ближайшее время, и, возможно, это будет случаться еще много лет. Добро пожаловать в "новую зеленую нормальность" Калифорнии — в этот предвестник мира без использования углеводородного топлива».

Веерные отключения электричества в одном из самых развитых штатов США показывают, что, сражаясь за экологию, тоже можно «перегнуть палку», полагает Марголин.

«Решения должны быть сбалансированы, нельзя складывать все яйца в одну корзину. Если дальше слепо идти по этому же пути, то энергетический баланс в мире может быть нарушен. Пострадают все страны, появится дефицит энергии. В этом плане, как мне кажется, Европа и США немного перегибают», — добавил экономист.

Если ЕС все же введет углеродный налог, помимо России сложности испытают все страны, которые экспортируют сырую нефть. Из ближайших соседей РФ это Азербайджан и Казахстан. Марголин заключил, что до момента введения пошлины довольно трудно оценить реальный ущерб, который она принесет экономикам разных стран.

«Сейчас это выглядит, скорее, как потенциальная угроза. Пока этот налог окончательно не введен, сложно оценить, насколько сильно он повредит российской экономике. Есть и другие факторы. К примеру, если цены на нефть будут повышаться, то влияние углеродного налога на экономику снизится».

Дмитрий Медведев отметил, что по оценкам Академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров при введении углеродного налога будут составлять «миллиарды евро». По его словам, к подобной инициативе со стороны ЕС «без восторга» относятся в КНР, США и Германии. В настоящий момент правительство РФ работает над правовой основой для регулирования выбросов парниковых газов.

Евросоюз заявил о намерении ввести углеродный налог на импортируемые иностранные товары в рамках проекта «Зеленая сделка». В ЕС объяснили, что их продукция производится по всем климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2. В то же время продукция других стран создается при использовании более дешевых технологий с высокими выбросами СО2. Углеродный налог сможет «уравнять» продукцию ЕС в цене на мировом рынке.

Платить этот налог будут предприятия, которые при производстве продукции сожгли много ископаемого топлива, тем самым выпустив в окружающую среду большой объем углекислого газа. Чтобы привезти свой товар на европейский рынок компаниям придется заплатить углеродную пошлину.

Точная дата введения углеродного налога пока не объявлена.