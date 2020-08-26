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16:12   26 Августа 2020
Политика

Украина на месяц закрыла границу на въезд иностранцев из-за коронавируса

Украина на месяц закрыла границу на въезд иностранцев из-за коронавируса

Правительство Украины с 29 августа закрывает государственную границу на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Предположительно, запрет будет действовать в течение месяца. Он не будет относиться к транзитным туристам, предъявившим документ о выезде из Украины в течение двух дней после пересечения границы. Решение связано с увеличением количества инфицированного населения и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#украина #граница #турист

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