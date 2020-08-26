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16:03   26 Августа 2020
Общество

Власти Сирии поблагодарили РФ за помощь в возвращении подачи воды в Хасаке

Власти Сирии поблагодарили РФ за помощь в возвращении подачи воды в Хасаке

Россия помогла Сирии договориться с турецкими военнослужащими, оккупировавшими северо-восточные регионы САР, о возвращении подачи воды в пригороды города Хасака. Об этом в среду, 26 августа, сообщил губернатор сирийской провинции Хасака Гассан Халим.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), российская сторона помогла Сирии договориться с Турцией о возвращении подачи воды в Хасаку, где большая часть людей полностью лишилась питьевой воды из-за перекрытия единственного источника на водозаборной станции Аллук.

По словам губернатора, контроль за подачей воды и электричества находится в руках турецких оккупантов, из-за чего население Хасаки не может жить спокойной и мирной жизнью. И только участие России в переговорах с Турцией помогло вернуть воду в регион, отметил он.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #вода #хасака

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