США отправили «морского волка» разнюхать секреты Северного флота РФ
США направили ударную подлодку класса Seawolf («Морской волк» - англ.) к северным границам России. В официальном Twitter ВМС Соединенных Штатов опубликованы снимки субмарины вблизи норвежского порта Тромсе.
@USNavy photos of the day: #USSLakeErie operates with multinational ships and #USSChungHoon fires a missile during #RIMPAC2020, #USSGreenville arrives in #DiegoGarcia and #USSSeawolf stops near Tromsø, Norway. ⬇️ info & download ⬇️: https://t.co/s9zZda6o78 pic.twitter.com/NEa2YqyGm3— U.S. Navy (@USNavy) August 25, 2020
Подводные лодки класса Seawolf используются для разведки, они отличаются высокой скоростью, но при этом малошумностью, мощным вооружением (оснащены современными радарами и восьмью торпедными пусковыми отсеками).
Как пишет портал The War Zone, США неслучайно ввели подлодку в район, где Норвежское море граничит с Баренцевым - там часто проплывают российские субмарины. Таким образом Штаты дают понять России, что контролируют все пути следования ее военной техники.
Обычно руководство ВМС США неохотно делится информацией о передвижениях подлодки Seawolf, поэтому такое заявление - способ привлечь внимание перед грядущими президентскими выборами, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Если бы там было что-то серьезное, они бы об этом не афишировали. Но нас не надо об этом информировать, мы и сами это прекрасно можем вычислить благодаря нашей системе обнаружения. Я не вижу в этом никакого события, привлекающего внимания. Они, наверное, запереживали, что мы не заметим их подлодку и решили об этом рассказать», — сказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».
По словам Шерина, Россия тоже направляет свои подводные лодки к границам Америки, только ведет себя умнее.
«Это обычная штатная ситуация, когда страны с целью разведки отправляют подлодки в другие государства. Россия тоже так делает. Правда, мы не будем рассказывать к каким берегам они уходят», — отметил военный эксперт.
Как заявил командующий подводными подразделениями США Дэрил Коудл, американские силы являются лучшими в мире для ведения подобного рода войны и обладают исключительными преимуществами. Однако с ним готов спорить Александр Шерин, который считает, что нет равных российской военной технике.
«Российские подлодки по классификации не имеют аналогов в мире. Я еще не видел, чтобы какая-то подводная лодка плавала быстрее торпеды. А вот США стоит переживать, чтобы им хватило жизненного ресурса дойти до наших берегов, продержаться там и вернуться обратно», — заявил депутат.
Все заявления о мощности военных сил Америки и угрозы с ее стороны — лишь фрагмент предвыборной кампании Дональда Трампа, считает Александр Шерин.
«Его же обвиняют, что он чересчур адекватный по отношению к России. Те корпорации, которые занимаются продажей оружия, нуждаются в президенте, который будет нагнетать истерию вокруг России или Китая, чтобы их вооружения все покупали. Вот он и пытается себя таким показать», — высказал свое мнение эксперт.