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18:00   26 Августа 2020
Весь мир

США отправили «морского волка» разнюхать секреты Северного флота РФ

США отправили «морского волка» разнюхать секреты Северного флота РФ

США направили ударную подлодку класса Seawolf («Морской волк» - англ.) к северным границам России. В официальном Twitter ВМС Соединенных Штатов опубликованы снимки субмарины вблизи норвежского порта Тромсе.

Подводные лодки класса Seawolf используются для разведки, они отличаются высокой скоростью, но при этом малошумностью, мощным вооружением (оснащены современными радарами и восьмью торпедными пусковыми отсеками). 

Как пишет портал The War Zone, США неслучайно ввели подлодку в район, где Норвежское море граничит с Баренцевым - там часто проплывают российские субмарины. Таким образом Штаты дают понять России, что контролируют все пути следования ее военной техники.

Обычно руководство ВМС США неохотно делится информацией о передвижениях подлодки Seawolf, поэтому такое заявление - способ привлечь внимание перед грядущими президентскими выборами, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Эксперт: военный флот США не представляет угрозы для России

«Если бы там было что-то серьезное, они бы об этом не афишировали. Но нас не надо об этом информировать, мы и сами это прекрасно можем вычислить благодаря нашей системе обнаружения. Я не вижу в этом никакого события, привлекающего внимания. Они, наверное, запереживали, что мы не заметим их подлодку и решили об этом рассказать», — сказал эксперт в комментарии  «Политике Сегодня».

По словам Шерина, Россия тоже направляет свои подводные лодки к границам Америки, только ведет себя умнее.

«Это обычная штатная ситуация, когда страны с целью разведки отправляют подлодки в другие государства. Россия тоже так делает. Правда, мы не будем рассказывать к каким берегам они уходят», — отметил военный эксперт.

Как заявил командующий подводными подразделениями США Дэрил Коудл, американские силы являются лучшими в мире для ведения подобного рода войны и обладают исключительными преимуществами. Однако с ним готов спорить Александр Шерин, который считает, что нет равных российской военной технике.

«Российские подлодки по классификации не имеют аналогов в мире. Я еще не видел, чтобы какая-то подводная лодка плавала быстрее торпеды. А вот США стоит переживать, чтобы им хватило жизненного ресурса дойти до наших берегов, продержаться там и вернуться обратно», — заявил депутат.

Эксперт: военный флот США не представляет угрозы для России

Все заявления о мощности военных сил Америки и угрозы с ее стороны — лишь фрагмент предвыборной кампании Дональда Трампа, считает Александр Шерин.

«Его же обвиняют, что он чересчур адекватный по отношению к России. Те корпорации, которые занимаются продажей оружия, нуждаются в президенте, который будет нагнетать истерию вокруг России или Китая, чтобы их вооружения все покупали. Вот он и пытается себя таким показать», — высказал свое мнение эксперт.

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Автор: Карина Азоян
#сша #трамп #общество #весь мир #подлодка

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