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16:26   26 Августа 2020
Россия

Очевидцы публикуют видео потопа в Третьяковской галерее

Очевидцы публикуют видео потопа в Третьяковской галерее

Вода капает прямо на произведения искусства. Именно так очевидцы описывают потоп в филиале Третьяковской галереи на Крымском Валу. Причина — проливной дождь и протекшая крыша.

 

Сотрудники эвакуируют посетителей и пытаются спасти экспонаты. Галерею временно закрыли, но в пресс-службе музея заявили, что тем посетителям, которых вывели из здания, выдадут билеты на другой день.

 

Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы Новой Третьяковки устраняют последствия протечки и предпринимают все необходимое, чтобы сохранить произведения искусства, также заверили в пресс-службе.

 

 

В среду, 26 августа, Москву накрыл мощный ливень. Шквалистый ветер и сильный дождь после двух часов дня наблюдали в юго-восточных районах столицы. Так, в Текстильщиках ливнестоки не справились с потоками воды. Пешеходы не могут перейти некоторые улицы

Через полчаса в центре Москвы дождь усилился. В метеобюро столицы уточнили, ливень не прекратится минимум до пяти часов вечера. Хотя ранее Гидрометцентр РФ повышал уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого". Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера среды, 27 августа.

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Автор: Андрей Рыдаль
#москва #видео #потоп #третьяковская галерея

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