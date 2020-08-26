Очевидцы публикуют видео потопа в Третьяковской галерее
Вода капает прямо на произведения искусства. Именно так очевидцы описывают потоп в филиале Третьяковской галереи на Крымском Валу. Причина — проливной дождь и протекшая крыша.
Третьяковская галерея. Девятый вал, картина Айвазовского. pic.twitter.com/QiOBSYQ4F0— Андрей Меркин (@wasy_invalid) August 26, 2020
Сотрудники эвакуируют посетителей и пытаются спасти экспонаты. Галерею временно закрыли, но в пресс-службе музея заявили, что тем посетителям, которых вывели из здания, выдадут билеты на другой день.
26 августа в 16:00час в Москве разгулялась стихия! Сильные ливни и ветер затопили улицы столицы! К сожалению затопило и Третьяковскую галерею на Крымском Валу Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей Они отмечают что дождями затоплена и территория у метро "Третьяковская" pic.twitter.com/TokIMG4ik5— Юлия Сапронова (@usapronova) August 26, 2020
Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы Новой Третьяковки устраняют последствия протечки и предпринимают все необходимое, чтобы сохранить произведения искусства, также заверили в пресс-службе.
Что картины думают насчет влажности?— Каюсь за вчерашнее (@Rfacctuborg) August 26, 2020
Посетителей потоп не смущает, они продолжают рассматривать картины pic.twitter.com/HSiN57yMxs— Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020
В среду, 26 августа, Москву накрыл мощный ливень. Шквалистый ветер и сильный дождь после двух часов дня наблюдали в юго-восточных районах столицы. Так, в Текстильщиках ливнестоки не справились с потоками воды. Пешеходы не могут перейти некоторые улицы
Через полчаса в центре Москвы дождь усилился. В метеобюро столицы уточнили, ливень не прекратится минимум до пяти часов вечера. Хотя ранее Гидрометцентр РФ повышал уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого". Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера среды, 27 августа.
Кадры потопа у метро Третьяковская https://t.co/XqWIlErXJk pic.twitter.com/7llrWmhqyQ— НОВОСТИ LIVE (@LiveNews_Moscow) August 26, 2020