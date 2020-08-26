Очевидцы публикуют видео потопа в Третьяковской галерее

Вода капает прямо на произведения искусства. Именно так очевидцы описывают потоп в филиале Третьяковской галереи на Крымском Валу. Причина — проливной дождь и протекшая крыша.

Третьяковская галерея. Девятый вал, картина Айвазовского. pic.twitter.com/QiOBSYQ4F0 — Андрей Меркин (@wasy_invalid) August 26, 2020

Сотрудники эвакуируют посетителей и пытаются спасти экспонаты. Галерею временно закрыли, но в пресс-службе музея заявили, что тем посетителям, которых вывели из здания, выдадут билеты на другой день.

26 августа в 16:00час в Москве разгулялась стихия! Сильные ливни и ветер затопили улицы столицы! К сожалению затопило и Третьяковскую галерею на Крымском Валу Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей Они отмечают что дождями затоплена и территория у метро "Третьяковская" pic.twitter.com/TokIMG4ik5 — Юлия Сапронова (@usapronova) August 26, 2020

Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы Новой Третьяковки устраняют последствия протечки и предпринимают все необходимое, чтобы сохранить произведения искусства, также заверили в пресс-службе.

Что картины думают насчет влажности? — Каюсь за вчерашнее (@Rfacctuborg) August 26, 2020

Посетителей потоп не смущает, они продолжают рассматривать картины pic.twitter.com/HSiN57yMxs — Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020

В среду, 26 августа, Москву накрыл мощный ливень. Шквалистый ветер и сильный дождь после двух часов дня наблюдали в юго-восточных районах столицы. Так, в Текстильщиках ливнестоки не справились с потоками воды. Пешеходы не могут перейти некоторые улицы

Через полчаса в центре Москвы дождь усилился. В метеобюро столицы уточнили, ливень не прекратится минимум до пяти часов вечера. Хотя ранее Гидрометцентр РФ повышал уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого". Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера среды, 27 августа.