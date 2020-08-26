Депутат Милонов рассказал о технологиях Запада по отношению к Белоруссии

Российская сторона хорошо осведомлена о тактике западных политиков по отношению к белорусскому кризису. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

По словам парламентария, Запад пытался внедрить похожий с Белоруссией сценарий в РФ в 2011–2012 годах. Алгоритм действий иностранных политиков хорошо прослеживается. Тактика Запада несколько лет назад отразилась на украинском государстве.

"Технологии не сильно поменялись", — подчеркнул депутат.

Виталий Милонов добавил, что западные кураторы призывают именно к насильственному свержению власти в Белоруссии. Иностранных политиков не интересует мнение жителей республики. Они хотят построить очередной антироссийский режим, пишет "Экономика сегодня".

Телеканал "360" сообщал, что применение силы на протестах в Белоруссии проверит комиссия Генпрокуратуры.