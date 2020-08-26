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15:53   26 Августа 2020
Происшествия

Нейтрализованный в Ингушетии боевик подорвал самодельную бомбу

Нейтрализованный в Ингушетии боевик подорвал самодельную бомбу

Боевик радикальной группировки, ликвидированный силовиками в Ингушетии, совершил подрыв самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Ранее стало известно о спецоперации в Назрановском районе.

Силовики нашли на месте проведения спецоперации по ликвидации боевика-радикала в Ингушетии следы самодельного взрывного устройства. Нейтрализованный бандит совершил его подрыв, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Вооруженного злоумышленника обнаружили в лесу близ поселка Али-Юрт Назрановского района Ингушетии. Отмечается, что он начал стрелять в ответ на предложение сложить оружие. После этого завязалась перестрелка, боевик совершил подрыв, но нейтрализовали его именно силовики. Местное население в ходе контртеррористической операции не пострадало.

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Автор: Василий Пименов
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