Запущенный РФ и КНР процесс отказа от доллара вызвал беспокойство в США

Соединенные Штаты Америки теряют свои позиции геополитической гегемонии, которая была одной из основных причин, заставлявших остальные страны пользоваться долларом, как мировой резервной валютой.

Об этом пишет американское печатное издание Project Syndicate, отмечая, что процесс потери этих позиций усугубляется тем, что Штаты при помощи экономических, торговых, технологических санкций превратили свою валюту в оружие.

Даже, если в ноябре этого года американские избиратели выберут себе нового президента, Вашингтон, скорее всего, сохранит нынешний политический курс. Поэтому стратегические соперники США – Россия и Китай – запустили у себя процесс диверсификации и постепенно отказываются от долларовых активов, так как те в любой момент могут оказаться под санкциями или под арестом.

Кроме того, отмечает автор, доллар в 2020 году вообще оказался в тяжелой ситуации из-за резкой девальвации, роста цен на золото в условиях коронавирусного кризиса и политики, проводимой американской Федеральной резервной системой (ФРС). И хотя все эти факторы не грозили доллару долговременными проблемами, особым пунктом в числе факторов, влияющих на ослабление американской валюты, является Китай.

По мнению многих аналитиков, уже недалеко то время, когда наступит «Китайский век», то есть за Востоком, а не за Западом, закрепится не только экономическое, но и политическое лидерство в мире,

Соединенные Штаты Америки трезво смотрят на ситуацию и изо всех сил пытаются остановить стремительное развитие Китая, для чего изыскивают все новые ресурсы, в том числе пытаются запугать санкциями те страны, которые хотели бы сотрудничать с Китаем.

Для этого Штаты по привычке часто используют карательную функцию доллара, и это зачастую вредит ему самому, так как американская валюта из-за всех этих санкций, запретов на операции и прочих мер, становится все менее привлекательной для тех стран, кто хочет работать со своими партнерами, даже с теми, кого не одобряют США.

При этом доллару перестают доверять не только давние геополитические соперники Штатов, такие как Россия и Китай, но и союзники США, которые, тем не менее хотят разнообразить свои активы. Финансовый диктат Вашингтона подталкивает их к необходимости проводить расчеты в национальных валютах, а если Пекин разрешит свободное хождение юаня, то они могут начать проводить сделки в китайской валюте.

В завершение автор отмечает, что позиции доллара, несмотря на все сложности, вызванные эпидемией коронавируса и ослаблением экономики на фоне длительной изоляции, остаются по-прежнему крепкими. Однако уже в недалеком будущем они могут пошатнуться, и в Вашингтоне это не могут не понимать. Сейчас вопрос заключается в том, что могут предпринять США для сохранения своего финансового лидерства в мире, и предпримут ли они эти шаги. В любом случае, можно с уверенностью ждать новых выпадов в адрес Китая, новых санкций, а также грубых попыток заставить всех вернуться к использованию доллара. Но эти методы не обещают успеха.