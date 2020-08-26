Федоров: десятки тысяч хабаровчан хотят остановить незаконные акции

Участники и организаторы незаконных митингов в Хабаровске должны быть наказаны по всей строгости, так как закон является ключевым фактором нормальной жизни. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются в столице региона, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов стараются быстро реагировать на происходящее и работают с нарушителями закона, пишет "НьюИнформ".

Федоров сообщил, что демонстранты во время протестов перекрывают дороги и мешают людям. Десятки тысяч хабаровчан хотят остановить незаконные акции. Депутат на фоне несанкционированных митингов напомнил о нормах, которые необходимо соблюдать. По мнению депутата, невыполнение закона должно подразумевать автоматические государственные меры воздействия.

"Закон — это верховенство права, ключевой фактор стабильности и нормальной жизни", — сказал он.

Телеканал "Царьград" сообщал, что украинские активисты потребовали передать Хабаровск Киеву.