Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российского видеоблогера Алексея Навального не называют по имени.

В Кремле не называют Навального по имени, комментируя произошедший с ним инцидент. Как пишет РЕН ТВ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в правительстве не используют имя блогера.

"Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем", — сказал Песков.

Правоохранительные органы проводят проверку данных по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели. В Кремле отметили, что желают Навальному скорейшего выздоровления.

Берлинская клиника Charite, куда транспортировали Навального, имеет славу настоящей "мекки". Вывоз в Германию был осуществлен по лекалам других известных сюжетов с "отравлениями", став спецоперацией, сообщает ФБА "Экономика Сегодня".