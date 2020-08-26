Шафран назвала ересью легализацию «инженерок» и «социологинь» на Украине

Феминитивы засоряют русский язык, а их появление обусловлено социальными трендами на Западе, считает телеведущая Анна Шафран. Так она прокомментировала «Политике Сегодня» решение властей Украины обозначать названия профессий в женском роде.

«Меня, как женщину, абсолютно не оскорбляют и не унижают те нормы, какие существуют сейчас. Я никакой не вижу проблемы в том, каким образом они существуют в русском языке. А все эти феминитивы, мое субъективное мнение, я считаю их ересью. Я думаю, этим занимаются люди, которым нечего сказать, поэтому они начинают придумывать несуществующие проблемы», — сказала Шафран

Украина официально признала феминитивы после внесения изменений в Классификатор профессий, где упразднялись старые профессии или появились новые. Большинство из них по-прежнему приводятся в мужском роде, кроме традиционно «женских» вариантов, например, горничная.

«По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы», — указывается в пояснении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В приказе приводятся такие примеры: «инженер» — «инженерка», «станочник широкого профиля» — «станочница широкого профиля», «социолог» — «социологиня».

Шафран считает, что украинский путь признания западной моды России не подходит, так как русский язык — фундаментальная основа традиции и культуры.

«Наша задача — блюсти академические нормы и сохранять язык. У нас большая проблема с сохранением русского языка. Те заимствования, которые сейчас входят в русский язык, они не обоснованы. Они приходят ради моды, ради хайпа. Когда нет направления и содержания, люди пытаются это прикрыть всякими штучками. Например, вместо слова стыд используют, "шейм", "шеймить". Я считаю это пустой затеей. Все это служит целью заполнить пустоту, когда нечего сказать», — подчеркнула Шафран.

Феминизм давно выполнил изначально поставленные задачи, добавила телеведущая. Она напомнила, что движение за права женщин зародилось в СССР, а страны Запада последовали его примеру.

«Откуда взялось это движение? Раньше действительно женщины были ограничены в своих правах, да, был перекос, но все было сделано в начале XX века. Мы прекрасно знаем, что наша страна стояла в авангарде феминизма. И другие страны, которые сейчас принято называть цивилизованным западноевропейским миром, за нами подтягивались. Право на труд, избирательное право — это все сейчас у нас есть», — отметила Шафран.

Он также призналась, что никогда не сталкивалась с дискриминацией по половому признаку.

«Я как женщина заявляю, что нигде и ни в какой сфере общественной жизни я не неудобства не испытывала. Феминизм себя исчерпал. Все, чем занимается современный феминизм, что-то из области артхауса и игры, и феминитивы это подтверждают», — резюмировала Шафран.

Феминитивы — существительные женского рода, которые обозначают женщин, образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, и являются парными к ним. Современные активистки за гендерное равенство считают, что феминитивы необходимы для того, чтобы общество обратило внимание на проблемы женщин.