Ударная американская подлодка Seawolf отправилась к северным границам РФ

Американская ударная подлодка Seawolf направляется к северным границам России, сообщают представители Военно-морских сил США.

Отмечается, что цель данного похода субмарины заключается в демонстрации "глобальных возможностей" Соединенных Штатов. Сейчас ударная подводная лодка находится в норвежском порту Тромсе. Вскоре она примет участие в маневрах 6-го флота ВМС США.

Субмарины данного класса отличаются тем, что издают мало шума, а также имеют внушительный арсенал и способны двигаться на большой скорости. Также подлодки оснащены современными радарами. Каждая такая субмарина, помимо прочего, имеет восемь торпедных пусковых отсеков.