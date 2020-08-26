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15:09   26 Августа 2020
Армия

Ударная американская подлодка Seawolf отправилась к северным границам РФ

Ударная американская подлодка Seawolf отправилась к северным границам РФ

Американская ударная подлодка Seawolf направляется к северным границам России, сообщают представители Военно-морских сил США.

Отмечается, что цель данного похода субмарины заключается в демонстрации "глобальных возможностей" Соединенных Штатов. Сейчас ударная подводная лодка находится в норвежском порту Тромсе. Вскоре она примет участие в маневрах 6-го флота ВМС США.

Субмарины данного класса отличаются тем, что издают мало шума, а также имеют внушительный арсенал и способны двигаться на большой скорости. Также подлодки оснащены современными радарами. Каждая такая субмарина, помимо прочего, имеет восемь торпедных пусковых отсеков.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #подлодка

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