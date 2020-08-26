Южная Осетия благодарит РФ за помощь в восстановлении республики
Южная Осетия 26 августа отмечает 12-ю годовщину признания независимости республики Россией. В 2008 году экс-президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о признании суверенитета Южной Осетии, где двумя неделями ранее завершилась война и операция по принуждению Грузии к миру.
Дату внесли в календарь государственных праздников, поэтому с 26 по 30 августа в Южной Осетии объявили выходными. Депутат парламента республики Давид Санакоев отметил, что Южной Осетии только РФ протягивала руку помощи. Речь идет о гуманитарной помощи и о восстановлении республики.
«Народ этого не забывает. Какие бы настроения не были, они не забудут, есть только факт благодарности. Но самый главный вопрос — безопасность», — сказал депутат югоосетинского парламента.
Давид Санакоев, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», объяснил, что отдельные политики пытаются манипулировать вопросом вхождения республики в состав РФ. По его словам, диалог стран развивается во взаимовыгодном русле.
«Мы видим за последние годы, что руководство РФ говорит о внешней политике. Было сказано, что Россия и Южная Осетия — братские народы, близкие страны. Оборонная безопасность важна для всех сторон. Все вопросы, которые нужно было проработать, проработаны», — заверил депутат югоосетинского парламента.
Южная Осетия и Абхазия провозгласили независимость после вооруженных конфликтов с Грузией в 1992–1993 годах. Однако только в 2006 году две непризнанные республики признали независимость друг друга.
После вторжения Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года, остановленного российскими миротворческими силами, РФ официально признала независимость двух республик. Давид Санакоев напомнил о «постановлении переселенческой комиссии грузинского правительства о выселении осетин от 17 июля 1920 года», когда случился геноцид.
«Это важно с точки зрения памяти. Когда проходили огнем и мечом по нашим городам и селам. Это важно для будущих поколений. Геноцид не было осужден никем, он был повторен в 2008. Мы боимся, что он может быть повторен. Такими действиями нельзя решить никакие вопросы. На сегодняшний день этот вопрос активно поставлен перед ГД РФ. Мы отправили с письма в законодательные органы. Он должен получить отклик», — завершил депутат югоосетинского парламента.