Индия и Россия дадут махов гиперзвуковому «БраМосу»

До 2028 года Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету «БраМос» (BrahMos). На форуме «Армия-2020» содиректор одноименного российско-индийского совместного предприятия Александр Максичев рассказал, что разработка будет происходить в несколько этапов:

«На сегодня вопрос создания гиперзвуковой ракеты "БраМос" разделен на два этапа: первый — создание до 2024–2025 годов ракеты со скоростью 4–5 Махов, второй — создание до 2026–2027 годов ракеты со скоростью 6–7 Махов. Специалисты предприятия "БраМос" уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, которые позволяют развивать такие скорости».

В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель Бюро военно-политического анализа, военный эксперт Александр Михайлов рассказал, что новая ракета станет еще одним шагом в развитии сотрудничества между Москвой и Нью-Дели в области военно-промышленного комплекса. До этого страны совместными силами уже создавали вооружение.

«В целом, кооперация по ракете "БраМос" между Россией и Индией идет уже очень давно. Второе десятилетие мы занимаемся этими проектами. И известно, что Индия – это самый главный покупатель оружия, ключевой на сегодняшний день. Потому что самый большой пакет заказов в военно-промышленном комплексе у нас от Индии. И сама ракета "БраМос" уже показывает глубину наших отношений, ведь у России уже есть гиперзвуковые ракеты на вооружении», — сказал Михайлов.

Военный эксперт обратил внимание, что на вооружении в РФ с декабря 2019 года уже состоят гиперзвуковые ракеты «Авангард», способные превышать скорость звука в 20 раз. Однако Москва все же дает возможность своим стратегическим партнерам развить аналогичные отрасли. При этом, по словам Михайлова, Россия понимает, что Индия не сможет перегнать ее по разработкам в области гиперзвукового оружия.

«Вместе с индийскими разработчиками под брендом "БраМос" разработали уже несколько изделий. Новая ракета станет еще одной версией, только с гиперзвуковыми возможностями», — добавил специалист.

Тактико-технические характеристики гиперзвуковой версии «БраМоса» пока неизвестны, сообщил руководитель экспертной группы по обороне Госдумы Федерального Собрания РФ, кандидат военных наук Борис Усвяцов. Он обратил внимание, что Россия и Индия будут заниматься разными составляющими ракеты.

«Мы [Россия] будем разрабатывать саму ракету, а индийские коллеги будут заниматься электроникой и начинкой. Как и Китай они очень преуспели в этом деле. Как и где такая ракета будет использоваться говорить пока рано. Пока что это вторичные вопросы. Для начала нужно создать опытный образец. Индия очень активно сотрудничает с нами, они на нас ориентируются. Но все таки Восток – это дело тонкое. Они болезненно относятся, когда Москва сотрудничает с Пекином. Ну, это у них там свои отношения», — отметил Усвяцов.

В рамках форума «Армия-2020» Александр Максичев также подтвердил тесное сотрудничество России и Индии. Несмотря на пандемию коронавируса, в начале 2020 года общий портфель заказов совместного предприятия «БраМос» составлял четыре с половиной миллиарда долларов. Наибольший процент заказов приходится на сухопутные войска (40%), и еще по 30% забрали себе ВВС и ВМС совместно с береговыми войсками.

Название «БраМос» расшифровывается как слияние название двух рек – Брахмапутры, протекающей через Индию, Китай и Бангладеш, и Москвы-реки. Совместное предприятие существует с февраля 1998 года, когда представители индийской Организации оборонных исследований и разработок (ООИР) и компании «Военно-промышленный консорциум «НПО машиностроения»» подписали совместный договор.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» открылся в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот» 23 августа 2020 года. Часть показов проходит на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и Ашулук в Астраханской области. Гостями мероприятия стали представители почти 100 стран. На территории «Патриота» посетителям представили почти 28 тысяч экспонатов. Форум продлится до 29 августа.