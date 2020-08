Гоблин назвал затратным для издателей роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Во Франции известный детективный роман британской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят» станет выходить под новым названием «Их было десять». Об этом сообщили издатели популярной французской книжной серии Livre de Poche.

Генеральный директор Livre de Poche Беатрис Дюваль отметила, что в тексте будет заменено слово «негр», встречающееся в книге множество раз, на слово «солдат» (в первоначальном варианте фигурирющий в романе детский стишок-считалка был про маленьких индейцев). С позицией Дюваль согласился и правнук писательницы Джеймс Причард, который в настоящий момент является правообладателем наследия Кристи.

Переводчик, публицист, блогер Дмитрий Пучков (известный в сети как «старший оперуполномоченный Goblin») в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что издатели справедливо опасаются задеть чувства темнокожих.

Теперь герои романа будут приезжать не на Негритянский остров, как было в оригинале, а на остров Солдата. Комментируя решение издательства, собеседник ПС провел параллель с популярной серией короткометражных мультфильмов «Том и Джерри», где критике подвергается персонаж Мамочка-Два-Тапочка. Афроамериканская домохозяйка кота Тома говорит со стереотипным «черным акцентом», и на протяжении всего мультика изображается только наполовину, без лица.

Пучков напомнил о произведениях Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Разговоры о том, что в них есть признаки унижения темнокожих, начались еще в 2008 году, когда лидер афроамериканской общины Ганнибала Джо Миллер заявил о том, что в романе про Финна употребляется расистское слово. При этом, как признался общественник, саму книгу земляка он не читал вовсе.

Если на государственном уровне инициативу Миллера оставили без внимания, то в некоторых американских школах «Приключение Гекльберри Финна» все-таки изъяли. Так, в 2015 году руководство Friends' Central School в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) исключило роман из школьной программы 11-го класса. Объяснение привычное: многократное использование автором неполиткорректного слова «ниггер» (nigger).

“To Kill a Mockingbird” banned by Minnesota School district over racial slur in book? Don't they realize the book attacks racism? They also banned “The Adventures of Huckleberry Finn.” That is also anti-racist.⁰ The left is censoring anti-racist thought.https://t.co/lXwcSwYmxO