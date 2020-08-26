Директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, что сейчас восстанавливается цепь событий, которые произошли с блогером Алексеем Навальным в Томске.

Цепь событий, произошедших в день, когда блогеру Алексею Навальному стало плохо, сейчас скрупулезно восстанавливают. Директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, что ведутся серьезные работы для того, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с блогером в Томске.

"Я думаю, что опросят людей из всех мест, где был Навальный, чтобы составить полную картину", — подчеркнул специалист.

Мухин рассказал, что в городе сотрудники правоохранительных органов ведут довольно тщательную проверку. Например, из тех мест, где бывал Навальный берут пробу воздуха, пишет Nation News.

Некоторое время назад Мухин сообщил, что транспортировка одиозного блогера Алексея Навального в немецкую клинику была сделана, чтобы избежать уголовного наказания в России. Заседание суда по делу Навального о клевете должно было состояться 24 августа. Блогер оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, назвав его "продажным холуем". Мухин рассказал, что произошедшее с Навальным неслучайно и похоже на спланированное действие.