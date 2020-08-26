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14:33   26 Августа 2020
Общество

"Всеми законными методами": в "Конкорде" ответили, как Пригожин взыщет долги ФБК

"Всеми законными методами": в "Конкорде" ответили, как Пригожин взыщет долги ФБК

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин собирается взыскать долги с Алексея Навального и Любови Соболь всеми законными методами, информирует пресс-служба "Конкорда".

Днем ранее пресс-служба "Конкорда" сообщила о заключении договора уступки права требования на долги ФБК (признан иноагентом в России "Фонд борьбы с коррупцией"), его основателя Алексея Навального и юриста Любовь Соболь. Размер долга составляет почти 88 миллионов рублей. Соглашение заключено между предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией "Московский школьник".

Петербургский бизнесмен объяснил свои действия желанием призвать "клеветников" ответить по российскому закону, поскольку компания понесла значительные убытки.

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", – заявил Евгений Пригожин.

Журналисты издания Znak, в частности, Анастасия Мельникова, направили запрос в пресс-службу "Конкорда". Редакция попросила рассказать о последующих действиях предпринимателя.

"Добрый день, Евгений Пригожин намерен взыскать долг всеми законными методами. Детали не считаем целесообразным разглашать", – ответили в пресс-службе бизнесмена.

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Автор: Илья Романович
#навальный #пригожин #фбк #соболь #"конкорд" #Znak

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