Познер о чипировании россиян: «Биллу Гейтсу нужно памятник поставить»
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, из которого следует, что большинство россиян (77%) отрицательно относятся к идее чипирования. Причем, около половины опрошенных респондентов (45%), узнавших о технологии вживления чипов, опасаются, что их могут чипировать без их ведома, например, с помощью вакцины от коронавируса.
«Политика Сегодня» обсудила результаты опроса с известным журналистом и телеведущим Владимиром Познером. По его мнению, данные ВЦИОМ не всегда могут отражать реальное отношение граждан России к той или иной проблеме.
«Возникает мысль, что в какой-то степени ВЦИОМ стремится показать определенные цифры. Это федеральная организация, им платят деньги из бюджета», — сказал журналист.
Бояться скрытого внедрения плана по чипированию населения – абсолютная глупость, уверен Познер. Журналист считает, что каждый человек сам в праве определять, что он хочет вживлять под кожу, а что нет.
«Каждый человек решает сам, делать чипирование или нет. Никакого закона или обязательства нет. И уж точно не может быть никакого тайного введения. Это все абсолютные глупости. Если человек хочет, то он это сделает сам», — заверил он.
Опасения россиян по поводу «тайного чипирования» спровоцированы имеющими определенный вес в России личностями, чьи слова влияют на общественное мнение, продолжает Владимир Познер.
«А почему они этого боятся? Потому что их пугают. Такие люди, как Никита [Сергеевич] Михалков, профессор [Валентин Юрьевич] Катасонов, которые распространяют абсолютные небылицы по поводу чипизации. Относиться к этому серьезно, я считаю, даже как-то неприлично», — высказал свое мнение собеседник ПС.
Напомним, что в определенных кругах всерьез обсуждается причастность одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса к разработке схемы чипирования людей. По мнению приверженцев «теории заговора», миллиардер вложил огромное количество денег в создание коронавируса, который должен склонить население планеты к массовой вакцинации. Сторонники теории уверяют, что все это было задумано, чтобы незаметным образом вместе с вакциной от коронавируса внедрить людям чипы.
Однако, по мнению Владимира Познера, такие предположения высказываются либо по глупости, либо с корыстными целями.
«Все, что сказано по поводу господина Гейтса, которому стоит поставить памятник за то, что он делает, абсолютное вранье. Это говорят люди, которые ничего не знают, либо те, кто преследуют определенные цели», — заявил журналист.