Познер о чипировании россиян: «Биллу Гейтсу нужно памятник поставить»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, из которого следует, что большинство россиян (77%) отрицательно относятся к идее чипирования. Причем, около половины опрошенных респондентов (45%), узнавших о технологии вживления чипов, опасаются, что их могут чипировать без их ведома, например, с помощью вакцины от коронавируса.

«Политика Сегодня» обсудила результаты опроса с известным журналистом и телеведущим Владимиром Познером. По его мнению, данные ВЦИОМ не всегда могут отражать реальное отношение граждан России к той или иной проблеме.

«Возникает мысль, что в какой-то степени ВЦИОМ стремится показать определенные цифры. Это федеральная организация, им платят деньги из бюджета», — сказал журналист.

Бояться скрытого внедрения плана по чипированию населения – абсолютная глупость, уверен Познер. Журналист считает, что каждый человек сам в праве определять, что он хочет вживлять под кожу, а что нет.

«Каждый человек решает сам, делать чипирование или нет. Никакого закона или обязательства нет. И уж точно не может быть никакого тайного введения. Это все абсолютные глупости. Если человек хочет, то он это сделает сам», — заверил он.

Опасения россиян по поводу «тайного чипирования» спровоцированы имеющими определенный вес в России личностями, чьи слова влияют на общественное мнение, продолжает Владимир Познер.

«А почему они этого боятся? Потому что их пугают. Такие люди, как Никита [Сергеевич] Михалков, профессор [Валентин Юрьевич] Катасонов, которые распространяют абсолютные небылицы по поводу чипизации. Относиться к этому серьезно, я считаю, даже как-то неприлично», — высказал свое мнение собеседник ПС.

Напомним, что в определенных кругах всерьез обсуждается причастность одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса к разработке схемы чипирования людей. По мнению приверженцев «теории заговора», миллиардер вложил огромное количество денег в создание коронавируса, который должен склонить население планеты к массовой вакцинации. Сторонники теории уверяют, что все это было задумано, чтобы незаметным образом вместе с вакциной от коронавируса внедрить людям чипы.

Однако, по мнению Владимира Познера, такие предположения высказываются либо по глупости, либо с корыстными целями.