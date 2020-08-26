Белорусская оппозиция взывает к российской помощи

Белоруссии необходима помощь России и всего мирового сообщества, чтобы преодолеть политический кризис в стране. Об этом заявила советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич.

Отметим, что Алексиевич входит в Координационный совет Белоруссии. Женщина известна антироссийскими взглядами.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов нашел связь между русофобией активистки и ее ориентацией. По мнению Милонова, Алексиевич подвержена "ментальному безумию", замешанному на "совершенно националистическом понимании мира и русофобии", писало Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов уличил Алексиевич в связи с Западом.