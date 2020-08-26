Коронавирус мог стать причиной смерти военнослужащего Турции в Ливии

Гибель турецкого военнослужащего на территории Ливии могла произойти из-за COVID-19, он скончался от воспаления легких, сообщило Минобороны Турции.

Самочувствие сержанта ПВО Биляла Йылмаза ухудшилось после его прибытия в Ливию. Ему было назначено лечение в больнице, однако, несмотря на усилия врачей, военнослужащий скончался от воспаления легких 25 августа. Он будет похоронен на территории Газиантепа согласно настоянию его жены. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Директор ливийского национального центра по борьбе с заболеваниями (NCDC) Бадр ад-Дин Наджар ранее сообщил, что на ливийской территории резко выросло количество болеющих коронавирусной инфекцией. Он указал, что очагами заражения являются столичный город Триполи, а также Мисурата.

COVID-19 был завезен в Ливию из Турции, из которой в североафриканскую страну едут бойцы ЧВК SADAT, а также наемники из Сирии, Сомали, Туниса.