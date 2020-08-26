"Мужской поступок": Гаспарян о решении Пригожина по "Московскому школьнику"

Российский предприниматель Евгений Пригожин совершил мужской поступок, оплатив долг "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент в РФ) перед компанией "Московский школьник". Такую точку зрения выразил политолог Армен Гаспарян.

Как стало известно, бизнесмен принял решение о погашении долга ФБК, Алексея Навального и юриста Любови Соболь перед компанией "Московский школьник". Размер выплаты составил почти 88 миллионов рублей.

По словам Гаспаряна, решение Пригожина равноценно настоящему мужскому поступку. Теперь нужно понимать, что Навальный уже не отвечает за деятельность ФБК, не считая того, что блогер находится в коме. Его сторонники вряд ли станут выполнять какие-либо обязательства. Сотрудники организации Навального никогда не славились выполнением распоряжений, в том числе судебных. Не стоит рассчитывать на то, что ФБК "раскупорит кубышку с биткоинами" и погасит задолженность, пишет iReactor.

Телеканал "360" сообщал, что США готовы ввести санкции против РФ из-за Навального.