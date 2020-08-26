Дандыкин объяснил выгоду России при создании совместной субмарины с Китаем

Китай и Россия совместными усилиями способны создать мощную и малозаметную неатомную подводную лодку нового поколения, это очень взаимовыгодный проект.

Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» высказал в среду, 26 августа, капитан 1-го ранка запаса Василий Дандыкин, комментируя недавнее заявление официального представителя ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) на форме Армия-2020 о том, что Россия и Китай приступили к работе над совместным проектом новейшей неатомной подводной лодки.

По мнению члена Экспертного совета организации «Офицеры России» Василия Дандыкина, вариант создания совместными усилиями России и Китая современной подлодки одинаково интересен и Москве, и Пекину, и тут главное соблюсти наши интересы.

«Я думаю, что здесь если брать разработки и мощь китайского ВПК и наши разработки в области малозаметности, – это вариант, который одинаково интересует и Китай, поскольку у них не все благополучно в области подводного флота, и Россию. Вопрос взаимовыгодный, — считает эксперт — здесь самое главное, чтобы соблюсти интересы нашей стороны. Чтобы эта лодка поступила в ближайшей перспективе на вооружение».

Объясняя устройство неатомных подлодок, Дандыкин отметил, что там подразумевается наличие энергоустановки, позволяющей судну не всплывать на поверхность на протяжении 2-3 недель.

«Это говорит о скрытности подводных лодок. Если брать ударную атомную субмарину, то неатомная гораздо дешевле выходит. Задачи такой лодки – нести ракеты, торпеды. Водоизмещение будет гораздо меньше, чем у атомных субмарин», — добавил капитан запаса.

По имеющимся данным, рассказал Дандыкин, в реализации совместного российско-китайского проекта будет задействовано известное КБ «Малахит» из Санкт-Петербурга, которое уже имеет навыки проектирования многоцелевых подлодок. Россия задействует для создания новой субмарины всю свою мощь – интеллектуальную, конструкторскую и производственную, добавил эксперт. А Китай, по его словам, превосходит США по количеству спускаемых на воду судов с большим водоизмещением, но у него есть сложности с производством подлодок.