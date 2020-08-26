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13:45   26 Августа 2020
Общество

Украинские женщины "превратятся" в социологинь и станочниц

Украинские женщины "превратятся" в социологинь и станочниц

Украинское правительство разрешило использовать феминитивы при обозначении профессий. Об этом сообщается на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Причиной стали изменения в перечне Классификатора профессий, где упразднялись или переименовывались различные должности. Профессиональные названия по-прежнему пишутся в мужском роде, за исключением тех, где традиционно был только "женский" вариант (горничная, швея и тому подобное).

Теперь сотрудницы имеют право требовать адаптировать наименование профессий и внести изменения в кадровую документацию. Например, инженер станет инженеркой, социолог — социологиней, а станочник — станочницей, пишут РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#украина #в мире #феминитивы

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