Украинские женщины "превратятся" в социологинь и станочниц

Украинское правительство разрешило использовать феминитивы при обозначении профессий. Об этом сообщается на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Причиной стали изменения в перечне Классификатора профессий, где упразднялись или переименовывались различные должности. Профессиональные названия по-прежнему пишутся в мужском роде, за исключением тех, где традиционно был только "женский" вариант (горничная, швея и тому подобное).

Теперь сотрудницы имеют право требовать адаптировать наименование профессий и внести изменения в кадровую документацию. Например, инженер станет инженеркой, социолог — социологиней, а станочник — станочницей, пишут РИА Новости.