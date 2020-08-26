Песков напомнил, что действия бизнесмена Пригожина не имеют отношения к Кремлю

Евгений Пригожин — бизнесмен, его действия не имеют отношения ни к Кремлю, ни к российскому президенту, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В минувший вторник петербургский предприниматель заключил договор уступки требования с компанией "Московский школьник". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Конкорд".

"Пригожин является предпринимателем, бизнесменом, неоднократно судился в связи с публикациями в его адрес. Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов, поэтому это никакого отношения к нам не имеет", — пояснил Дмитрий Песков.

Евгений Пригожин оплатил долги блогера Алексея Навального, признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" и юриста ФБК перед "Московским школьником". Речь идет о сумме 87 658 461 руб. "Московский школьник" понес убытки в результате клеветы со стороны Навального. После этого ведется работа над взысканием средства с Соболь, Навального и ФБК.