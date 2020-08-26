Дегтярев предложил снизить траты на региональных чиновников

Независимые аудиторы изучили структуру бюджета Хабаровского края и выявили возможности для высвобождения части средств. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев отметил, что оптимизация коснется чиновников.

Бюджет Хабаровского края может получить 7-9 млрд рублей за счет высвобождения части средств, заявил Дегтярев на заседании комиссии по стратегическому развитию. При этом расходы на социальную сферу будут сохранены в прежнем объеме. Все изменения коснутся оптимизации закупок и сокращения материального обеспечения чиновников, пишет ТАСС.

Возможности для высвобождения средств были обнаружены приглашенными в край независимыми аудиторами. Деньги можно сэкономить на затратах чиновников, выдаче госгарантий и корректировки системы государственной закупки топлива. Изменения позволят снизить дефицит регионального бюджета.