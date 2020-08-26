Минобороны РФ: дедовщину в российской армии удалось полностью искоренить

Дедовщину и казарменное хулиганство удалось полностью искоренить в рядах Вооруженных сил РФ. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".

Как передает РИА Новости, замглавы военного ведомства России также подчеркнул, что было выбрано верное направление совместных действий по наведению уставного порядка в армии. В результате, отметил Картаполов, удалось добиться существенного сокращения количества воинских преступлений. Улучшение обстановки в ВС РФ, уверен заместитель министра, повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу.