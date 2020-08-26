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13:14   26 Августа 2020
Армия

Минобороны РФ: дедовщину в российской армии удалось полностью искоренить

Минобороны РФ: дедовщину в российской армии удалось полностью искоренить

Дедовщину и казарменное хулиганство удалось полностью искоренить в рядах Вооруженных сил РФ. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".

Как передает РИА Новости, замглавы военного ведомства России также подчеркнул, что было выбрано верное направление совместных действий по наведению уставного порядка в армии. В результате, отметил Картаполов, удалось добиться существенного сокращения количества воинских преступлений. Улучшение обстановки в ВС РФ, уверен заместитель министра, повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу.

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Автор: Руслан Неглинный
#минобороны #вс рф #дедовщина

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