Песков: Москва заинтересована в установлении причин инцидента с Навальным

Российские власти не меньше других заинтересованы в установлении причин, которые привели к ухудшению самочувствия Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с поспешными формулировками ряда СМИ.

Кремль терпеливо относится к публикуем в западных СМИ поспешным формулировкам об "отравлении" Алексея Навального, однако на данном этапе с выводами журналистов не согласен. Москва категорически против того, чтобы на ситуацию с блогером "приклеивали ярлыки", отметил Дмитрий Песков в беседе с прессой.

Россия не меньше прочих заинтересована в установлении причин произошедшего, отметил пресс-секретарь президента. В данный момент нет причин для ухудшения отношений России и Запада в связи с инцидентом.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иностранным агентом) Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите". Его состояние здоровья резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, три дня российские врачи стабилизировали пациента в Омске. Западные СМИ заранее распространяют бездоказательные заявления об "отравлении" блогера. В Госдуме не исключают, что инцидент может быть следствием иностранного вмешательства, а сама "эвакуация" Навального из России была тщательно спланирована заранее.