Стивен Спилберг потерял отца

Отец режиссера и сценариста Стивена Спилберга Арнольд Спилберг умер на 104-м году жизни.

В среду, 26 августа, стало известно о смерти отца знаменитого режиссера и сценариста Стивена Спилберга Арнольда Спилберга. Он скончался в Лос-Анджелесе. На момент смерти отцу знаменитости было 103 года. По имеющимся данным, Спилберг-старший умер от естественных причин, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Добавим, Арнольд Спилберг был компьютерным инженером. Он вместе с сыном работал над созданием его первой картины "Пламя страсти", которая была снята в 1964 году. 17-летний Стивен Спилберг тогда выступил сценаристом, режиссером и монтажером 135-минутного фильма. Его отец потрудился над созданием спецэффектов к ленте.